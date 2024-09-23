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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل سيطرة الحماية المدنية على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 رصدت الأجهزة الأمنية  نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بالجيزة  تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.
  وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما بإنبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى" وإمتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما.

نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى تمكنت قوات الحماية السيطرة عليه