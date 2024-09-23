نياحة شيخ كهنة إيبارشية سوهاج

رقد في الرب اليوم، بشيخوخة صالحة، الأب المبارك القمص باخوم خليل كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ يوسف، مركز المراغة، وشيخ كهنة إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، عن عمر قارب ٧٤ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي نصف قرن.

ولد الأب المتنيح يوم ٥ يناير ١٩٥١ وسيم كاهنًا في ٢٦ يناير ١٩٧٥، ونال رتبة القمصية في ٣ يناير ٢٠١٤.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة شيخ كهنتها، الأب القمص باخوم خليل، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.