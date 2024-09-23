وزير البيئة اللبناني: القصف الإسرائيلي المدمر تسبب في حركة نزوح كبيرة

قال ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن الاحتلال يشن عدوانا واسعا على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، لافتًا، إلى أنّ القصف المدمر أدى إلى حدوث حركة نزوح كبيرة في عدد من المناطق.

وأضاف وزير البيئة اللبناني، في لقائه مع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك عدوان واسع على البلدات والقرى في جنوب البلاد، ما تسبب في استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، وإصابة أخرين".

وذكر، أنّ القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين إلى أماكن أكثر أمانا، لافتًا، إلى أن السلطات المعنية تعمل بلجنة طوارئ وطنية، وغرفة عمليات إغاثة هؤلاء الناس، وتأمين انتقالهم إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إيجاد مراكز إيواء، وهي عبارة عن مدارس.



