نقابة الصحفيين تكرّم هدايت تيمور في احتفالية توزيع جوائز هيكل للصحافة

كرّمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الإثنين، هدايت تيمور، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية وأرملة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024.

وفي كلمتها، أشارت تيمور إلى أن الاحتفالية تتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد "الجورنالجي"، الاسم الأحب إلى هيكل. ووصفت الجائزة بأنها تتويج لجهود مشتركة بين المؤسسة والنقابة، حيث نُظمت ثلاث دورات تدريبية على مدار العام لنقل الخبرات وتطوير المهارات الصحفية.

كما أعلنت تيمور عن تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين الفلسطينيين، تقديرًا لدورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي، مضيفة شكرها لمجلس نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي لدورهم في الإشراف على التدريبات.

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، السفير نبيل فهمي، وحمدين صباحي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين مثل منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر.