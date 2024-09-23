البلشي: هيكل نجح في تحويل الصحافة من وسيلة إعلامية وإخبارية إلى منتدى ثقافي

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل نجح في تحويل الصحافة من مجرد وسيلة إعلامية وإخبارية إلى منتدى ثقافي رفيع، جمع بين كبار المبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية، مشيرًا إلى أن مؤسسة هيكل تواصل هذه المسيرة، لتمكين الصحفي من مواكبة تطورات العصر دون فقدان هويته.

وأضاف البلشي، في كلمته خلال الحفل نظمته مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لتوزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات، بمقر نقابة الصحفيين: "تجربة حياة هيكل دروس يجب أن نتعلم منها جميعًا، سواء في المهنية أو الجدية أو الاحترام الكبير لدور الصحافة".

وكانت هدايت تيمور، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة هيكل، قد افتتحت فعاليات دورة تدريبية حول صحافة البيانات، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، والتي انطلقت في 31 يوليو 2024. واستمرت الدورة لأكثر من شهر ونصف، وتضمنت 45 جلسة تدريبية بمشاركة مدربين محترفين، تناولوا مختلف جوانب صحافة البيانات.