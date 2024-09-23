مؤسسة هيكل تكرّم الفائزين بجوائز الصحافة لعام 2024: دعم خاص للصحفيين الفلسطينيين

أعلنت هدايت تيمور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم، الفائزين بجوائز المسابقة في نسختها الثامنة.

وحصل مراد رشدي، الصحفي بموقع "مدى مصر"، على الجائزة الأولى عن تحقيقه حول المصريين في السودان والحرب في غزة.

فيما خُصصت الجائزة الثانية لدعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، عبر صندوق نقابة الصحفيين.

وفي كلمتها، أشارت تيمور إلى أن إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها وصل إلى 18 صحفيًا.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

حضر الاحتفالية نخبة من كبار رجال السياسة والإعلام، من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، السفير نبيل فهمي، حمدين صباحي، ومحمد سلماوي، إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين البارزين مثل منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر.