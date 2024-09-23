في احتفالية الذكرى الـ101 لميلاده.. نقيب الصحفيين: "هيكل" رمز للصحافة العربية

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لتكريم مشروعات دورات تدريب صحافة البيانات، بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال كلمته أن نقابة الصحفيين تستضيف جائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2024 للمرة الأولى، مشددًا على أن هيكل كان رمزًا لتقديم "الصورة الكاملة والصحيحة" للصحافة.

وأضاف البلشي أن هيكل تميز في تكوينه المهني، وخبراته، وعلاقاته، ورؤاه المستقبلية.

وأشار البلشي إلى أن الاحتفال هذا العام يمثل استمرارًا لحضور هيكل الطاغي في تاريخ الصحافة العربية، متمنيًا أن تستعيد المهنة مكانتها من خلال حرية التعبير.

كما وجّه التحية للصحفيين الفلسطينيين على شجاعتهم ودورهم المتميز في تقديم صحافة مهنية وسط أصعب الظروف.