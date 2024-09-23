مياه الفيوم: ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ ندوة تعريفية بمبادرة بداية والخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان المصرى بجانب ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكه وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بالفيوم وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان.

من جانبه قال رئيس الشركة أن هناك تعاون وثيق وفعال بين الشركه وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم فى تنفيذ العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التوعوية داخل المحافظة للوصول لأكبر وأكثر الفئات تعاملا واستخداما لمياه الشرب ألا وهم السيدات وذلك لتوعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بأهمية الحفاظ على كل نقطه مياه من الاهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي بجانب تنفيذ مجموعه من ورش العمل الخاصة بتعليم مبادئ السباكه المنزلية الخفيفة والقدرة علي إصلاح الأعطال فى وقتها حفاظا على المياه وعدم اهدارها دون اللجوء لسباك يكلفهم مبالغ مالية.

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