مؤسسة هيكل تحتفي بالفائزين وتخصص جائزة للصحفيين الفلسطينيين باحتفالية 2024

نظمت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، حيث تم تكريم الفائزين وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب صحافة البيانات بمقر النقابة.

وأكدت هدايت تيمور، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة وزوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، أن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد هيكل، الذي أحب لقب “الجورنالجي”، وأشارت إلى أن توزيع الجوائز هذا العام يتوج عملًا مشتركًا مع النقابة، حيث جرى تنظيم ثلاث دورات تدريبية في مجال صحافة البيانات.

وأضافت تيمور أن الاحتفالية شهدت تميزًا خاصًا هذا العام، إذ خُصصت إحدى الجوائز للصحفيين الفلسطينيين، تكريمًا لدورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي وتضحياتهم الكبيرة، كما أعربت عن شكرها لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، الذي أشرف على التدريبات.

وأعلنت تيمور أن الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2024 هو الصحفي مراد رشدي من موقع "مدى مصر"، وذلك عن تحقيقه المميز حول المصريين في السودان والصراع في غزة.

كما تم تخصيص الجائزة الثانية لدعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر عبر نقابة الصحفيين، ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها إلى 18 صحفيًا.

يذكر أن دورة صحافة البيانات، التي انطلقت في 31 يوليو 2024، استمرت على مدار شهر ونصف، واشتملت على 45 جلسة تدريبية بقيادة مدربين محترفين تناولوا مختلف جوانب صحافة البيانات.