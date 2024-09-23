اقرأ غدا في عدد البوابة.. عبد الرحيم علي عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة بفرنسا: "ولادة متعثرة"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى" أسباب تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال
محافظ الأقصر: بشرى سارة لحاجزي إسكان مدينة الطود وتسليم الوحدات السكنية بداية العام المقبل
قصة أول أمير للمحتوى الإلكتروني وكيف خطط لاغتيال سيد القمني
سفير جمهورية روسيا الاتحادية في صالون " البوابة": اندلاع حرب عالمية أمر وارد
عبد الرحيم علي عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة بفرنسا: "ولادة متعثرة"
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