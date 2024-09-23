السيطرة علي حريق ديكور أحد الأفلام بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانًا صحفيًا منذ قليل، بخصوص الحريق الذي نشب بالحي الشعبي بالمدينة. وجاء البيان كالتالي:

نشب حريق في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً اليوم في ديكور أحد الأفلام التي يتم تصويرها حاليًا بالحي، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث، للسيطرة عليه، حيث قامت بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن المدينة، وقاموا بالتعامل الفوري مع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

انتقل إلى مكان حدوث الحريق كل من رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، لتفقد عمليات الإطفاء، وتجري حاليًا عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة على الحريق تمامًا، وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الأحياء عن بعضها، مما يحد من انتشار أي حريق يحدث إلى المناطق الأخرى المجاورة.