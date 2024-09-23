معرض للتراث والتمور في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني الـ94

تفقد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، معرض للتراث والتمور السعودية، على هامش احتفالية القنصلية باليوم الوطني السعودي الـ94.

تفقد قنصل عام السعودية ومحافظ الإسكندرية معرض التمور السعودية الذي يضم تشكيلة واسعة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها المملكة، ومحطة "مذاق السعودية" التي قدمت الأكلات الشعبية التقليدية، مما منح الحضور فرصة للاستمتاع بتذوق أشهر الأطباق السعودية.

كما تفقدوا معرض للأزياء التقليدية الذي عرض أزياء من مختلف مناطق المملكة، مما عكس التنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به البلاد.

كما تضمن الحفل معرضًا للمقتنيات السعودية، حيث تم عرض مجموعة من التحف والمقتنيات التي تعكس تاريخ وثقافة المملكة العريقة.

وتخلل الحفل عرض فيديو على الحضور بشأن تاريخ وإنجازات المملكة العربية السعودية، الذي نال إعجاب الجميع.

وكان قد احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية برئاسة القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان، باليوم الوطني الـ94 للمملكة، مساء يوم الاثنين 23سبتمبر 2024، بإحدى الفنادق الشهيرة بالكورنيش البحر.

شهد الحفل حضور كلا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، والمثقفين، والإعلاميين من الإسكندرية وخارجها.

وعبّر الجميع عن أعمق مشاعر الود والتقدير للمملكة في يومها الوطني، متمنين لها دوام الاستقرار والازده.

وأعرب القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عن شكر هو تقديره للحضور على مشاركتهم في هذا اليوم الوطني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصًا مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).