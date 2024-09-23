رئيس جامعة المنوفية يناقش إجراءات بدء العمل بمعهد الأورام الجديد

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات الانتقالية لبدء العمل بمعهد الأورام، من حيث توفير وتسكين أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الخدمة الطبية والجهاز الإداري، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور محمد أبو الفتوح وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والمستشار الدكتور حسام عريضة المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وصفاء الدهشان مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد القاصد ضرورة أن يكون المبنى على أعلى مستوى طبقًا للمواصفات العالمية واحتياجات المرضى، وضرورة إسناد المشروع إلى شركة متخصصة لتصميمه، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المبنى متكاملاً ومجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية والفنية. موضحًا أن إنشاء المعهد يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بالجامعة والمجتمع ورجال الأعمال لإنشاء صرح طبي قادر على تقديم خدمة علاجية وتشخيصية وبحثية متميزة لمرضى الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش آليات بدء العمل في المعهد مع مراعاة المصلحة العامة عند نقل أو انتداب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتخصصين للعمل به.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى إعداد كوادر بشرية مدربة من الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، خاصة مع انضمام كل هذه الصروح الطبية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. مؤكدًا أنه سيكون منوطًا بالجامعة إمداد هذه الصروح بالأطباء والإشراف عليها، موضحًا أن الجامعة تستعد من الآن بتدريب الأطباء وتعيين عدد أكبر من نواب الجراحة وعلاج الأورام والأقسام ذات الصلة بعلاج الأورام، لتكون كلية الطب والمستشفيات الجامعية قادرة على تقديم الدعم اللازم لهذه المراكز.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة ترتيب الأولويات والعمل الجماعي وصياغة العقود والبروتوكولات اللازمة للعمل بالمعهد، معربًا عن أمله في أن يحقق المعهد الريادة في مصر والشرق الأوسط في التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث العلمي في مختلف مجالات الأورام، إلى جانب تقديم التعليم والتدريب المتميز في جميع مجالات الأورام، ومنح شهادات علمية متخصصة في أسباب وطرق الوقاية وعلاج الأورام، وخدمة المجتمع من خلال وضع السياسات العامة لمكافحة وعلاج الأورام وزيادة الوعي بها.

وقال رئيس الجامعة إنه من المقرر أن يضم المعهد ستة أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مريض الأورام، وهي: قسم علاج الأورام، قسم جراحة الأورام، قسم سرطان الدم، قسم الطب النووي، قسم الإحصاء الطبي والبحث العلمي، وقسم بيولوجيا الأورام. موضحًا أن المستهدف من إنشاء المعهد هو زيادة السعة السريرية بطاقة (400 سرير داخلي)، (40 سرير رعاية مركزة)، و(40 سرير عناية متوسطة)، و(6 غرف عمليات جراحة أورام) لاستيعاب أكبر قدر من مرضى الأورام.