بأنامل ذهبية.. ولاء غريب تبدع في الكروشيه وصناعة الشنط

فنانة غير تقليدية، سعت إلي التميز والإبتكار، وأبدعت في شغل الهاند ميد، هي "ولاء غريب"، التي صنعت لنفسها أسما في عالم الهاند ميد وصناعة منتجات الشنط الكروشية، والقبعات.

وتروي “ولاء غريب” الي" البوابة نيوز" أنها ولدت بمحافظة الإسماعيلية، ثمز تخرجت من كليه الاداب جامة المنصوره، واستكملت حياتها فى محافظة الدقهلية ،منذ ما يقرب من 26 عاما منذ الصغر، وجذبتها الأعمال اليدوية لجميع أنواعها من صلصال حرارى لتشكيل عجينة السيراميك، والكروشية.

وتتابع أنها استطاعت تحدى الصعاب لتحقق حلمها، وبدأت رحلتها مع الهاند ميد بصناعة اامشغولات، ومع مرور الوقت ،ونالت منتجاتها إعجاب الأقارب والأصدقاء، مما شجعها على بدء مشروع صغير ،تقوم بتسويقة من خلال الإنترنت.

ولاء غريب في أحدي معارض المجلس القومي للمرأة بالدقهلية

ولاء غرريب بمعرض ست الستات

وتضيف “غريب" أنها حرصت علي صناعة وتنفيذ منتجات يدوية بأشكال مميز وتميزت فى الكروشيه ومن خلال الإنترنت والتسويق الالكترونى و تطورت هوايتها لمشروع صغير .

وتتابع أن المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ، تحت رعاية الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، قدم لها الدعم الكامل ولعب دور مميز ومؤثر فى تنمية مشروعها من خلال فتح مجال اكبر للتسويق فى معارض المجلس الهادفة إلى دعم المرأة وتطويرها.

كما تعاونت مع المجلس فى تدريب الفتيات، والسيدات بمختلف الأعمار من خلال الورش التدريبية المجانيه التى أطلقها المجلس القومى للمرأه فى فروع متعدده من الحرف اليدوية المرأة المصريه فى جميع المجالات.

وتروي "غريب" أن الكروشيه يتضمن فروع عديده، ولكنها اختارت أن تخصص فى صناعة الشنط الكروشيه, ووظفت خامات مختلفه فى هذا المجال , وتحاول غريب تطوير نفسه، وتقديم اشكال متنوعة مختلفة واتجهت أيضا لتصنيع البرنيطة الخوص، والشنط المطبوعة.