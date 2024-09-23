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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مدير قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي يكشف التفاصيل الكاملة لحريق الحي الشعبي

الحريق
الحريق
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كشف اللواء أحمد أبو الفضل، مدير قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، موضحًا أن الحريق التهم الحي الشعبي بالكامل على مساحة 2 فدان.

وتابع "أبو الفضل"، أن إدارة الحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ20 سيارات إطفاء، وجار الانتهاء من أعمال الإخماد النهائية للحريق، ولا يوجد أي إصابات.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير لحدوث ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران في المباني الخشبية وامتد لباقي أرجاء المكان.

ويسابق رجال الإطفاء الزمن لمكافحة النيران، بعدما امتدت لكامل مباني الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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