منتخب مصر للميني فوتبول أول المتأهلين لكأس العالم عقب الفوز على الكاميرون

أصبح منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول رجال، اول المتأهلين لكأس العالم للعبة والذي يقام بأذربيجان العام القادم ، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين للاشيء احرزهما محمود الشناوي ، في إطار منافسات الدور الاول ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تستضيفها جنوب افريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وبهذا الفوز ضمن منتخبنا أيضا تصدر مجموعته والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وفي اتصال هاتفي مع أحمد سمير سليمان رئيس بعثة منتخبنا الوطني للميني فوتبول ، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ونائب أول رئيس الإتحاد الأفريقي للعبة ، من جنوب أفريقيا قال :" نوجه التهنئة للشعب المصري كله ، ونهنئ أنفسنا وكل عائلة الميني فوتبول المصرية بالإنجاز الكبير والتاريخي بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي".

وأعرب أحمد سمير عن سعادته بتحقيق حلم الوصول لكأس العالم بأذرابيجان مايو 2025 وتحقيق أول الأهداف ، وهي التأهل لكأس العالم ويبقى الحلم الثاني وهو الحفاظ على اللقب القاري الغالي للمرة الثانية على التوالي، بصفتنا حامل لقب أمم أفريقيا الأخيرة بنيجيريا .

وأضاف سمير أن رفع إسم مصر وإسعاد الشعب المصري هو منتهي غايتنا وأن لاعبي منتخب مصر جنود للوطن مهمتنا تكتمل في جنوب أفريقيا بتحقيق اللقب الغالي إن شاء الله.

وتابع سمير : "عقب العودة إلى فندق الإقامة إحتفل اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري بالتأهل ، ثم طوينا الصفحة وبدأ اللاعبين في التركيز على المباراة القادمة أمام منتخب غانا بعد غدا الأربعاء، و تعاهدوا على أن يكون الاحتفال الحقيقي وقت العودة بالكأس الغالية إلى أرض الوطن".

واستطرد مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: " رغم كل التحديات فإننا تعاهدنا على النصر ورفع إسم مصر عاليا، وسيظل قطار الميني فوتبول المصري يؤكد نجاحاته مع قائد الكتيبة أحمد سمير محليا وإفريقيا وعربيا وعالميا".

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب غانا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر الاربعاء بتوقيت القاهرة.

ويترأس أحمد سمير سليمان بعثة منتخبنا الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب ، واللاعبين : محمود الشناوى، على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ، يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين.

ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، و علاء الدين زيدان.