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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ94

احتفالية اليوم الوطني
احتفالية اليوم الوطني السعودي 94
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احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية برئاسة القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان، باليوم الوطني الـ94 للمملكة التي تحمل شعار هذا العام نحلم ونحقق، مساء يوم الاثنين، بإحدى الفنادق الشهيرة بالكورنيش البحر.

شهد الحفل حضور كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء أ.ح هشام  حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، والمثقفين، والإعلاميين من الإسكندرية وخارجها.

وعبّر الجميع عن أعمق مشاعر الود والتقدير للمملكة في يومها الوطني، متمنين لها دوام الاستقرار والأزده.

وأعرب القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عن شكر هو تقديره للحضور على مشاركتهم في هذا اليوم الوطني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصًا مدينة  الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).

أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية المملكة العربية السعودية اليوم الوطني السعودي