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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

الحريق
الحريق
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دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ20 سيارة إطفاء مدعومين بخزنات مياه ضخمة، لمحاولة السيطرة علي حريق الحي الشعبي بمدنية الإنتاج الإعلامي.

ويسابق رجال الاطفاء الزمن لمكافحة النيران، بعدما امتدت لكامل مبان الحي الشعبي بمدينة الانتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن أسباب نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الانتاج الإعلامي، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن أخشاب، وساعد علي انتشاره بسرعة كبيرة في أرجاء المكان، وجود مواد سريعة الإشتعال وجالونات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال.
 

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