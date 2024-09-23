نتفليكس تحدد موعد عرض "Maria" لأنجلينا جولي

حدد عملاق البث الرقمي نتفليكس، يوم 11 ديسمبر المقبل، موعدًا لطرح فيلم الدراما والسيرة الذاتية “Maria” للنجمة أنجلينا جولي، عقب عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ81.

يتتبع الفيلم سيرة ذاتية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

وعلى مدار سنوات، ارتبط اسم المخرج التشيلي بابلو لارين، بمهرجان فينيسيا السينمائي. ففي السنوات الأخيرة، انجز لارين اثنين من أهم أفلامه المقتبسة عن قصص سيرة ذاتية، هما: "Jakie" من بطولة ناتالي بورتمان في دور زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي، و"Spencer" من بطولة كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وكلاهما انطلقا مشوارهما من بوابة فينيسيا وصولاً لترشيحات الأوسكار.

في فيلمه الجديد "Maria"، الذي يشهد عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لفينيسيا، يتعمق لارين في دراسة شخصية مكثفة وعاطفية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (أنجلينا جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

وخلال حواره مع مجلة "فانتي فير"، وصف لارين "Maria" بأنه خاتمة لثلاثية أفلام السيرة الذاتية التي قدمها عن نساء تاريخيات شهيرات. حيث يحددن جميعهن بدقة لحظات الضيق الداخلي العميق، بينما يراقب العالم كل تحركاتهن.

وبالحديث عن أنجلينا جولي، التي قضت 6 أشهر في التحضير للشخصية، قال لارين: "إن نهج جولي لشخصيتها مفجع وغير منتظم ومهيب في نفس الوقت، حيث يُظهر نوعًا من الفهم ليأس شخصية ماريا كالاس لاستعادة نفسها قبل فوات الأوان.

ويضيف لارين: "هذه هى أعظم نجمة في القرن العشرين، ومن يستطع أن يلعب هذا الدور؟". لذلك "لم أكن أرغب في العمل مع شخص لا يمتلك هذه الموهبة بالفعل. كنت بحاجة إلى ممثلة تستطيع أن تلعب دورها بشكل طبيعي أو بدون أن تفشل في تحقيق ذلك".