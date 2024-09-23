تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط مع اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون” عن قرار إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر والعنف بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان، مما يزيد من احتمالات اندلاع نزاع إقليمي واسع.

ولم يُفصح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء بات رايدر، عن أي معلومات إضافية بشأن حجم هذه القوات أو المهام التي ستقوم بها، وفق ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

حاليًا، تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 40 ألف جندي منتشرين في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الضربات العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، فيما تستعد إسرائيل لمزيد من العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا للأمريكيين بضرورة مغادرة لبنان، مع تصاعد خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية في تحذيرها الصادر يوم السبت، أن طبيعة الصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل، إلى جانب الانفجارات المتزايدة في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، تدفع السفارة الأمريكية إلى حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد فورًا، بينما تتوفر خيارات السفر التجارية.