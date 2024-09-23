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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منتج فيلم "الحب كله" يعلق على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الانتاج
حريق مدينة الانتاج الاعلامى
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علق المنتج شريف مندور على تضرر ديكورات فيلم "الحب كله"، من بطولة النجمة إلهام شاهين، بعد نشوب حريق في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ونشر المنتج شريف مندور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تصور اندلاع النيران، وكتب معلقا عليها: "قدر الله و ما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق هائل داخل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقامت إدارة الحماية بالدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

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