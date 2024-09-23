مصدر أمني إسرائيلي: الغارة على بيروت استهدفت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله

قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الغارة التي شنتها إسرائيل اليوم /الاثنين/، علي العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله "علي كركي".

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لقناة 24 الإسرائيلية- أن الغارة وقعت في حي ماضي بالضاحية الجنوبية واستخدم بها ستة صواريخ موجهة.

وبحسب المصدر فأن علي كركي يعتبر الرجل الثالث في حزب الله وعين خليفة لإبراهيم عقيل الذي اغتيل الجمعة الماضية.

ولا يزال مصير المسؤول في حزب الله علي كركي "ليس معروفا".

وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن حزب الله وسع من عمليات القصف ليصل لعمق 120 كيلو مترا داخل العمق الإسرائيلي.

واستهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي منطقة القاسمية وأطراف الصرفند وحي ماضي في الضاحية الجنوبية بستة صواريخ.

كما استهدف الطيران الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين مدينة بعلبك وبلدة نحلة، وبلدتي الريحان واللويزة في جزين، بالإضافة إلى شن غارتين على سحمر وأخرى قرب مدرسة المبرات بين سحمر ويحمر.

وأشارت الوكالة إلى أن صاروخا سقط في منطقة حرجية في بلدة ميروبا في جرود كسروان، من دون وقوع إصابات، وتسبب ذلك في حالة هلع بين أهالي البلدة والبلدات المجاورة.