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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين لـ"البوابة نيوز": الحريق التهم ديكورات 4 أعمال فنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
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تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن حريق ديكور فيلمها الجديد "الحب كله" الذي حدث منذ قليل، في مدينة الإنتاج الإعلامي، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، قائلة: "ديكور فيلم الحب كله اتحرق بالكامل، كانوا عمال الديكور موجودين النهاردة علشان ينتهوا من التحضيرات النهائية".

وتابعت: "مش عارفين سبب الحريق، والتهم ديكورات أربعة أعمال فنية، الحي الشعبي والإسلامي، ومسلسل ألف ليلة وليلة، وحتى الآن مفيش أي معلومات عن وقوع إصابات من العمال".

يشارك في فيلم "الحب كله" كل من، إلهام شاهين، إلهام صفي الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.

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