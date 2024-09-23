إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتشن غارات على بيروت

أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن السلطات الإسرائيلية قد أقرت بشكل عاجل فرض حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى البلاد.

وأشارت هذه المصادر إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا، وسيظل ساريًا لمدة أسبوع كامل، وذلك لمواجهة التطورات الأمنية الأخيرة.

في غضون ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على عدة مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية في لبنان، فقد وقع انفجار ضخم في منطقة الضاحية الجنوبية، بعد استهداف حي سكني يعرف باسم حي ماضي.

تستمر القوات الإسرائيلية في تصعيد عملياتها العسكرية في المنطقة، مع تكثيف الهجمات على الأراضي اللبنانية.