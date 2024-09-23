المصارعة يشيد بتوجيهات القيادة السياسية ويقدم كشف حساب عن الفترة الماضية

أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود وأعضاء المجلس بتوجيهات القيادة السياسية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مسيرة الرياضة المصرية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقدم اتحاد المصارعة كشف حساب عن الفترة الماضية في بيان رسمي اليوم لتأكيد أن اتحاد المصارعة من أعرق الاتحادات الوطنية وأكثرها تحقيقًا للإنجازات الأولمبية والعالمية والقارية، ووجود اللاعبين المصريين دائمًا في جميع البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية.

وجاء نص البيان كالتالي:

تأييدًا وتأكيدًا على توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:

- يشيد رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للمصارعة بقرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل القرارات بمثابة حوكمة والمحافظة على مسيرة الرياضة المصرية، والسير في مسارها الصحيح، والعمل على رفعة الرياضة المصرية والوصول إلى الهدف المنشود منها، وهو تحقيق ميداليات أولمبية وعالمية.

وهذا ما يعمل عليه الاتحاد المصري للمصارعة الذي كان قريبًا من تحقيق ميداليتين أولمبيتين لولا سوء التحكيم والعنصرية.

- فقد حصل اللاعب / عبداللطيف محمد أحمد على المركز الخامس في مباراته على الميدالية البرونزية، وخسارته 2/1 نظرًا لإصابة اللاعب مع بداية الجولة الثانية.

- وصول اللاعب / محمد علي السيد جبر إلى المربع الذهبي، وهو مفاجأة البطولة، وخسارته في المباراة النهائية له على الميدالية البرونزية بنتيجة 1/1، وتحقيق المركز الخامس، وهو ما يعكس اهتمام اتحاد المصارعة بكل اللاعبين وليس فقط لاعب أو لاعبين بعينهم دون غيرهم، إلى جانب الاهتمام بعمل المعسكرات الخارجية للاعبين مما أثر بالإيجاب على مستوى اللاعبين، وتأهل عدد (11) لاعبًا ولاعبة من المصارعة، ومنافسة مصر الدائمة مع معظم الدول العظمى في رياضة المصارعة، وعمل حساب لها وللاعبين بينها جميع دول العالم.

- ويشيد الاتحاد المصري للمصارعة رئيسًا وأعضاءً بالتوجه الرئاسي الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المصرية بمنظومتها المتكاملة.

- واتحاد المصارعة من أعرق الاتحادات الوطنية وأكثرها تحقيقًا للإنجازات الأولمبية والعالمية والقارية، ووجود اللاعبين المصريين دائمًا في جميع البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية.

- وقد حققت المصارعة المصرية في البطولات العالمية والقارية والإقليمية عدد (248) ميدالية في الثلاث سنوات الماضية (2021 - 2024)، منها عدد (10) ميداليات ببطولات العالم بمختلف المراحل العمرية، وعدد (205) ميداليات متنوعة بالبطولات القارية، وعدد (9) ميداليات متنوعة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وعدد (18) ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية.

- ويرفض الاتحاد المصري للمصارعة أي سلوك يخرج عن الروح الرياضية ويؤثر على سمعة مصر، ولا يوجد أي شخص فوق القانون (لاعبين - مدربين - حكام - إداريين)، وأن أي خروج عن المألوف سوف يقابل بحزم من قبل الاتحاد المصري للمصارعة، حيث إن الهدف الأسمى هو رفع اسم مصر ورايتها في المحافل الدولية والأولمبية.

- وسوف تشهد المرحلة القادمة اتخاذ إجراءات عديدة طبقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها رفع المستوى الفني، ومنها استقدام خبراء أجانب من الصف الأول لتدريب الفرق القومية، وعمل دورات صقل لجميع المدربين المصريين، وتصنيفهم وفقًا لتصنيفات الاتحاد الدولي للمصارعة، وتكليف الخبراء الأجانب بالإشراف على لاعبي الصفوة بالمشروع القومي للموهبة بوزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي يتوافق مع توجيهات معالي الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي وزير الرياضة.

- ويشيد الاتحاد المصري للمصارعة بأي تعديلات تصلح لضخ دماء جديدة في الاتحادات الرياضية، وتبادل الخبرات، وإعداد أجيال من أهدافها السمو بالرياضة المصرية وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء، وذلك وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.