خبير سياحي: الساحل الشمالي يحتاج 45 ألف غرفة فندقية

أكد الخبير السياحى أحمد صبري، أهمية مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه من البنك المركزي لتوفير التمويل للاستثمار الفندقي لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة خاصة وأن الطاقة الفندقية الحالية على مستوى الجمهورية والتي لا تتجاوز ٢٢٥ ألف غرفة تستطيع بالكاد أن تستقبل من ١٧ إلى ١٨ مليون سائح سنويا مما يؤكد الحاجة إلى إنشاء غرف جديدة في المدن السياحية خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي التي بها نحو ٧ آلاف غرفة فقط.

وأضاف أحمد صبري في تصريحات صحفيه له اليوم ، أن الساحل الشمالي يحتاج إلى نحو ٤٥ ألف غرفة فندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في المواسم السياحية المقبلة وتحقيق طفرة في الأعداد وايضا لاستقطاب مجموعات سياحية من ذوي الإنفاق العالي.

ناشد صبري، وزارة السياحة والآثار، بتقنين منتج الشقق الفندقية بمصر الذي أصبح له شريحة كبيرة من السائحين، من خلال تسهيل الإجراءات لهذا المنتج لتكون خاضعة للرقابة لوزارة السياحة بعيدا عن التعامل مع المحليات من أجل استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، و لزيادة الطاقة الفندقية في القاهرة والساحل الشمالى.

وطالب بضرورة تفعيل القانون الخاص بتوفير الغرف الفندقية في القرى السياحية بالساحل الشمالى من أجل إنشاء طاقة فندقية جديدة بالمنطقة خاصة وان الدولة وفرت بنية تحتية متطورة وبمعايير عالمية فيها فضلا عن وجود أربع مطارات وهم بمدن مطروح والعلمين الجديدة وبرج العرب وسيوة.

وعن تقيمه للموسم السياحي الصيفي في الساحل الشمالي الغربي توقع أحمد صبري الخبير السياحى والفندقي ان يمتد العام الحالى لنحو 4 أشهر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل مشيرا الى انه بدأ في منتصف شهر يونيو الماضي بسبب حلول عيد الأضحى المبارك مما أدى الى توجه رواد السياحة الداخلية الى الاماكن السياحية وعلى رأسها منطقة الساحل لقضاء الاجازات بعد ان كان يقتصر الموسم السياحي على شهري يوليو وأغسطس من كل عام فضلا عن تنظيم الشركة المتحدة لمهرجان "العالم علمين" في مدينة العلمين الجديدة لمدة ٥٠ يوم.

وأشاد بتنظيم الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية المتنوعة والجاذبة للسياحة العربية والاجنبية خاصة وان ١٠٤ جنسية زارت الساحل وايضا تنظيم الدولة لمعرض الطيران والفضاء الدولي بالاضافة الى اطلاق القطاع الخاص السياحي لمبادرات لمد فترة الموسم السياحي بالساحل مشيرا الى انه اصبح من أفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي.