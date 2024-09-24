تعرف على كيفية تعزيز ثقتك بنفسك وذلك بترديد بعض العبارات مع نفسك

يعانى الكثير من الطاقة السلبية التي تستنفذه حيث الإحساس بالشك دوما، ومن ثم التوتر والقلق والشك الذاتي ولإن كل هذه الاحاسيس تشعر الفرد منا بالطاقة السلبية التي تستنفذ طاقته فيصبح غير قادر على العطاء أو الإحساس بالسعادة، فكيف لنا أن نواجه تلك الطاقة السلبية.. تعالى نتعرف على الطريقة المثلى للتحرر من تلك الطاقة.

أتفق خبراء التنمية البشرية على مجموعة من العبارات التي يجب أن نتحدث بها لأنفسنا ونرددها حتى ندعم صورة الذات الإيجابية وعنها نحفز على قبول الإمكانات الحقيقة التي عنها نكتسب الطاقة الإيجابية ونطرد الطاقة السلبية وذلك ما نشرته مجله صحفيه " تايمز أوف إنديا " بالإجماع من قبل أساتذة علماء التنمية البشرية فحددوا عبارات للحوار مع الذات بها يكون تعزيز الثقة بالنفس فتعالى نتعرف عليها

أولًا: أنا قادر على تحقيق إنجاز مبهر.

هذه العبارة يرها خبراء التنمية البشرية جملة ممتازة للتعامل مع الشك الذاتي الذى قد يراوضنا أحيانًا ذلك لأنها تساهم بشكل أو بأخر في التغلب على أي شيء وتحقيق النجاح.

ثانيا: أنا استحق السعادة تلك العبارة تؤكد على احقيتك للشعور بالنجاح والسعادة وهذا الشعور يجعل الشخص يشعر بالنجاح والفرح وعنها يشعر بالسعادة ذلك لأنه دوما يزيد إحساسه بالسعادة الذى عنها يستحق السعادة وفعلًا يحققها. ثالثا: أقبل التحديات باعتبارها فرص للنمو.

ترديد تلك العبارة أجمع عليها أساتذة علماء التنمية البشرية بأنها عباره تساعد على النمو والتعلم ومن ثم تبنى عقلية النمو وهذه العقلية تتطور لأنها بمؤداها تساعد على التغلب على الصعوبات كحجر أساس للنجاح وأيضا من العبارات الأخرى.: أنا فخورة بإنجازاتي ولأنى أنجز فأنا في حالة من النمو الدائم المستمر وعلى ذلك أنا أشكل مستقبلي بنفسي وعنها أستطيع أن أتغلب على أي عقبة وعلى ذلك يدب في داخلك الشعور بالطاقة لأنه بمؤداها تواجه أي عقبة وذلك بفضل المرونة التي طالما روضتها جعلتها شيء لا يتجزأ منك فضلًا عن عباره أنا بناء على كل ذلك جدير بالحب والاحترام لأنى مرن ولأني ناجح وسعيد وبهذا فأنا أقدر نفسي وهذا يجعلني أثق بأحكامي بثقتي في نفسي ذلك يؤهلني لأن أحقق أهدافي.

على ذلك يكون حوار الذات الذى طالما اكد عليه خبراء التنمية البشرية واكدوا به كحوار يشوبه عبارات بها يكون الحصول على الطاقة الإيجابية التي بها على أي بوادر للطاقة السلبية .