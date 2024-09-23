من حفل توزيع الجوائز.. البلشي: العلاقة بين النقابة ومؤسسة هيكل تعكس وجودًا قويًا في دعم الصحافة

في كلمته خلال حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة، الذي أُقيم منذ قليل بنقابة الصحفيين، رحّب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالحضور، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة في تدريب الصحفيين الشباب. وأكد البلشي أن العلاقة بين النقابة ومؤسسة هيكل ليست مجرد علاقة رسمية، بل علاقة مستمرة تعكس وجودًا قويًا وهيكليًا في دعم الصحافة المصرية.

وقال البلشي: "عندما طُلب مني إلقاء كلمة ترحيبية، تساءلت: هل يمكن لأحد أفراد البيت أن يرحب بأصحابه؟ هيكل ومؤسسته لم يغيبوا أبدًا عن دعم الصحفيين وعن الصحافة المصرية، بل ظلوا دائمًا حاضرين ومؤثرين".

وأشار إلى أن هيكل قد أعاد تعريف الصحافة كمنتدى ثقافي يربط بين مختلف المثقفين والمبدعين، وليس فقط وسيلة لنقل الأخبار. وأشاد بمؤسسة هيكل التي تواصل ربط الصحفيين بتطورات عالم الصحافة، وتمكنهم من المشاركة في إنتاج الحضارة الإنسانية دون التخلي عن هويتهم.

واختتم البلشي كلمته بدعوة الجميع للتعاون من أجل تطوير الصحافة وتحريرها، مؤكدًا أن الصحافة بحاجة إلى استعادة مكانتها في التعبير عن الناس. كما وجّه تحية خاصة للصحفيين الفلسطينيين الذين قدموا نماذج في التضحية من أجل مهنتهم ووطنهم، مؤكدًا أن الصحافة ستظل قوية بأبنائها المخلصين.