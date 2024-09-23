الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

