كشفتها التحريات الأولية.. ننشر أسباب حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن أسباب نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن أخشاب، وساعد علي انتشاره بسرعة كبيرة في أرجاء المكان، وجود مواد سريعة الاشتعال وجالونات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، بجانب وجود بعض استديوهات التصوير المصنوعة من الأخشاب.

ويسابق رجال الإطفاء الزمن لمكافحة النيران، بعدما امتدت لكامل مبان الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بخزنات مياه ضخمة لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة علي الحريق واخماده.

وفي السياق ذاته أعلن المخرج والمنتج شريف مندور عن تفاصيل جديدة تخص الحريق الذي نشب منذ قليل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي .

ونشر مندور فيديوهات من الحريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : "قدر الله و ما شاء فعل ، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر و بعد فرش ديكور الشقق و الحارة ، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي ، الحمد لله ".

