فرص عمل للشباب.. تعرف على التفاصيل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمي للمحافظة، عن توافر فرص عمل بإحدى المصانع في أكتوبر، وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة "عمال إنتاج"، ويشترط للتقديم لها أن تكون سن المتقدم تتراوح بين 18 و 35 عامًا، ومؤهله الدراسي من إعدادية.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة، وأكد الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة توفر للمتقدمين عليها مزايا تشمل: مواصلات، وعقد عمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وحوافز.

وأشار الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى" مقر الجهاز " الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".