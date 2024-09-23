«بداية جديدة».. الوعي الأثري بالفيوم ينظم ندوة عن خطورة التنقيب

قامت إدارة الوعي الأثري بالفيوم تزامنًا مع انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية؛ حيث نظمت الإدارة ندوة بهندسة مدينة شرق الفيوم بالتعاون مع شركة كهرباء الفيوم.

وتماشيا مع أهداف المبادرة، جاءت الندوة بهدف بناء الإنسان وغرس حب الوطن والولاء والانتماء بداخله، وذلك كبداية وانطلاقة لمرحلة جديدة أكثر نضجاً ووعيا وتطورا في جميع المجالات.

فيما أكد المهندس مصطفى عويس رئيس القطاع خلال الندوة أن بداية جديدة لبناء الإنسان» بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية وانطلاق مثل هذه المبادرات الرئاسية وتنفيذها يترك أثرا طيبا وعملا واقعيا على الأرض، كما أنها تلقى دعما وقبولا ويستفيد منها جميع المواطنين فى كل مكان.

من جانبها تناولت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم في حديثها بالندوة عن أهمية المبادرة التي تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما تناولت أيضًا أهمية برامج الوعي الأثري والسياحي لدى افراد المجتمع بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد احد أهم مصادر الدخل القومي وبناء وعي الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري العريق لمصر، واكدت خلال الندوة على ضرورى محاربة البحث والتنقيب عن الاثار وما يترتب علىة مخاطر عديدة،تتمثل في إتلاف الآثار وتهريبها للخارج، فضلا عن تسببه في سقوط العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين بأماكن الحفر،التي كثيرا ما تنهار عليهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو حنفى مدير عام الشئون الفنية والمهندس تامر الشافعى رئيس هندسة المدينة شرق والمهندس عبد الرحمن دسوقى مهندس تشغيل المدينة شرق والمهندس محمد ربيع مهندس صيانة المدينة شرق وأحمد أبو عيشة والمهندسة سارة مصطفى وأسامة الشيخ، وفريق الوعى الأثرى ايفت اميل وهدى محمد ومريان إسحاق وميرفت عازر.

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