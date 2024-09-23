حساسية شديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

ونشرت إيمي صورة لها وهي تضع جهاز التنفس الصناعي، وعلق زوجها الفنان حسن الرداد على تفاصيل حالتها قائلاً إنها تعاني من حساسية شديدة وتستلزم الراحة التامة.

ونشرت إيمي سمير غانم، مؤخراً، صورة لوالديها الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، وعلقت: “كل شوية أقول أمته اشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا”.

حسن الرداد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لإيمى سمير غانم

من جانبه كشف النجم حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، تفاصيل حالتها الصحية قائلا: "إيمي بخير وتتلقى العلاج بالمنزل، وتخضع لجلسات أكسجين حتى تتنفس بصورة جيدة، وأبعد إصابتها بنزلة برد شديدة جعلتها تتنفس بصعوبة وتشعر بضيق في التنفس"