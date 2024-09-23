دانيا الحسيني: مصر لا تتأخر عن دعم الشعب اللبناني إنسانيا وطبيا

قدمت الإعلامية دانيا الحسيني، مدير مكتب القاهرة الإخبارية في بيروت، الشكر لمصر، قائلة: «مصر لا تتوانى أو تتأخر عن دعم الشعب اللبناني منذ اليوم الأول لهذه الحرب منذ 10 أكتوبر الماضي، سواء على الصعيد الإنساني أو الطبي من كل المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة بشهادة وزير الصحة في مقابلة ومؤتمر يردد ويقول الشكر الكبير لمصر».

وأضافت «الحسيني»، خلال مداخلة ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لا تتوانى عن أي مساعدة، ولا سيما اللجنة الخماسية التي تقوم بكل جهد من أجل استقرار لبنان، خاصة مع الفراغ الرئاسي الذي يعتبر من الأسباب التي تؤزم الوضع في لبنان.