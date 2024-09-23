ماذا يحدث في أسوان؟ .. وزير الصحة يكشف التفاصيل بالأرقام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن حالات نزلات معوية في أسوان تم رصدها في مناطق دروا وأبو الريش، مشيرا إلى أن إجمالي 480 حالة ترددت على مستشفيات أسوان منهم 168 تم حجزها منهم 86 حالة في العناية المركزة

وأضاف ان هناك 5 حالات وفاة ليست ضمن الحادث بسبب النزلات المعوية بينما قامت الفرق الفنية التابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بآخذ عينات لمياه الشرب، وتحليها بشكل مستمر، حيث أثبتت النتائج صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك أسبابًا اخرى للحادث مشيرًا إلى أن المعامل المركزية في القاهرة كشفت عن وجود مرضى بالبكتيريا الإشريكية القولونية بين الحالات في أسوان.