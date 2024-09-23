الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة" ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.

وأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل".