فوائد الينسون أبرزها معالج للاكتئاب والربو

يعد مشروب الينسون من المشروبات المفيدة صحيا، ومع اقتراب بدء الشتاء يحرص معظم المواطنين علي تناول مشروب اليانسون ، ولتناوله العديد من الفوائد ومنها:

علاج للاكتئاب

يحتوي الينسون على خصائص مضادة للاكتئاب تساعد في علاج الاكتئاب، فيمكن لتناول اليانسون يومياً ،وبانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة مثلاً، وأعراض الاكتئاب الذي تتراوج شدته من الخفيف إلى المتوسط.

فوائد الينسون للالتهابات

يحتوي الينسون على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أهمها عنصر الأنيثول، مما يساهم في تعزيز فوائد اليانسون في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.،كما يمنع نمو عدة سلالات من البكتيريا مثل البكتيريا المسببة للكوليرا.

فوائد الينسون للسكري

اعظ فوائد الينسون المحتملة لمرضى السكري قد تعود إلى مادة الأنيثول وهي المادة النشطة في اليانسون والتي تساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما يساهم الينسون في تقليل ارتفاع السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

فوائد الينسون للربو

يمكن أن يفيد اليانسون في علاج الربو، إذ يمكن شرب كوب من مزيج اليانسون، والبابونج، والزعفران، والشمر، والكراوية، وعرق السوس، وا والحبة السوداء ،حيث يساهم غيتقليل من السعال وعدم الراحة أثناء النوم في الأشخاص المصابين بالربو التحسسي.