دانيا الحسيني: اليوم هو الأسوأ على لبنان منذ أكثر من 20 عاما

قالت الإعلامية دانيا الحسيني، مدير مكتب القاهرة الإخبارية في بيروت، إن اليوم يعد أسوأ الأيام التي مرت على لبنان منذ أكثر من 20 عاما، ففي السابعة صباحا من الجنوب اللبناني الذي استهدفت فيه أكثر من 50 بلدة، وأكثر من 180 غارة، وأكثر من 260 ضحية، و1500 جريح، ويمكن أن يكون هناك ضحايا وجرحى أكثر.

وأضافت «الحسيني»، خلال مداخلة ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاليا استهداف للضاحية الجنوبية واستهداف أحد قادة حزب الله، «اليوم هو أسوأ أيام التي يعيشها لبنان والمواطن اللبناني، حرقة كبيرة في قلوب كل اللبنانيين، حزن شديد إلى أقصى مدى».

وتابعت: «المحزن أكثر الحرب النفسية التي يقوم بها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني، من رسائل لترك المنازل ورسائل للوزارات سواء الإعلام والاقتصاد والأشغال لترك المباني، حرب نفسية استنزفت الشعب اللبناني اليوم، واستنزفت أعصابه، اليوم هو يوم دموي للشعب اللبناني».