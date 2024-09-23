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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية.. جامعة طنطا تستضيف دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، فعاليات اليوم الثالث لدورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي تستضيفها جامعة طنطا، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

أكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تستهدف من خلال بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنمية الوعي القومي والمعرفي لدى منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بما تملكه الاكاديمية من قدرات بشرية هائلة ومتخصصة تعمل وفقا لبرامج تم تصميمها بمنتهى الاحترافية لتتناسب مع الفئات المستهدفة من المدنيين الراغبين في المشاركة والحضور، مضيفا أن الدورة تسير ببرنامج زمني منتظم وبحضور كبير من منسوبي الجامعة.

جدير بالذكر أن دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي تستمر على مدار 5 أيام، من يوم 21 حتى 25 سبتمبر 2024، وقام بافتتاحها الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويحاضر بها نخبة من المحاضرين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وبمشاركة 53 من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

الأكاديمية العسكرية الاستراتيجية والامن القومي أعضاء هيئة التدريس الدراسات الاستراتيجية الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد حسين