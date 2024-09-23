البابا فرنسيس يشدد على الحاجة إلى موهبة الشباب وإبداعهم

نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الاثنين الثالث والعشرين من سبتمبر كلمة قداسة البابا فرنسيس التي تم تسليمها إلى المشاركين في مسابقة عيد الميلاد - Christmas Contest 2024.

وقد حيّا البابا فرنسيس المؤسسة الحبرية Gravissimum Educationis التي تنظم هذه المسابقة، وحيا الشباب الذين وضعوا موهبتهم في هذه المسابقة التي تهدف إلى أن تكون فرصة للنمو الإنساني.

وأضاف أود التذكر معكم، أيها المغنون والموسيقيون الشباب الملتزمون بتعزيز قيم عيد الميلاد، بأن ميلاد يسوع قد رافقه نشيد سماوي "الـمَجدُ للهِ في العُلى! والسَّلامُ في الأَرضِ لِلنَّاسِ فإنَّهم أَهْلُ رِضاه!" (لوقا ٢، ١٤). إن تجسد يسوع المسيح، الذي يحمل إلى العالم السلام الحقيقي – وكم نحتاج إليه اليوم! – قد ألهم على مر العصور عددا لا يُحصى من الفنانين من كل لغة وثقافة، رسموا في العالم دروبًا من الأخوّة.

وأشار البابا فرنسيس في الكلمة التي تم تسليمها إلى المشاركين في مسابقة عيد الميلاد - Christmas Contest 2024 إلى أنه من خلال الرغبة في التعبير عن دعوتهم الفنية، في المسيرة الإنسانية والمسيحية، يشعرون جميعا، وبطرق متعددة، بجاذبية سر الحب المتجسد، ويعبّرون عن ذلك من خلال الغناء والموسيقى. وأكد الأب الأقدس في الوقت نفسه أن هناك حاجة إلى موهبة الشباب وابداعهم، يدفعهم الشغف بالجمال والأخوّة، والرب يسوع الذي يخلّص ويعطي المعنى لحياتنا.

وفي ختام كلمته، تمنى قداسة البابا فرنسيس للجميع عملاً جيدا ومسيرة جيدة، وطلب منهم أن يصلّوا من أجله.