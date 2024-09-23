النار في كل مكان.. "الإطفاء" تسابق الزمن لإخماد حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

سارع رجال الإطفاء مكافحة النيران بعدما امتدت لكامل مباني الحي الشعبي بـ مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

ودفعت قوات الحماية المدنية بخزانات مياه ضخمة لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي وإخماده.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

وفي السياق ذاته أعلن المخرج والمنتج شريف مندور عن تفاصيل جديدة تخص الحريق الذي نشب منذ قليل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تعليق شريف مندور على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

ونشر مندور فيديوهات من الحريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها بقوله: "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، الحمد لله".