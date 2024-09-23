شاهد.. تريلر جديد لفيلم "Gladiator 2"

طرحت استديوهات “باراماونت” تريلر جديد لفيلم الدراما التاريخية والأكشن المنتظر “Gladiator 2” للمخرج ريدلي سكوت، والمقرر طرحه في 22 نوفمبر المقبل.

يكشف المقطع الدعائي الجديد أن لوسيوس هو ابن ماكسيموس ديسيموس ميريديوس، بطل فيلم "Gladiator" الأول الذي لعب دوره راسل كرو. تخبر لوسيلا لوسيوس بالحقيقة حول أبوته بينما يستعد للمعركة، قائلة: "خذ قوة والدك. كان اسمه ماكسيموس. وأنا أراه فيك".

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد سنوات، حيث يعيش لوشيوس (بول ميسكال) الآن في منطقة نوميديا ​​في شمال إفريقيا، حيث أرسلته والدته وهو طفل لأنها كانت خارج نطاق الإمبراطورية الرومانية. وتعيد الأحداث لوشيوس إلى روما كمصارع، حيث يكتسب أعداء جدد ويلتقي بأمه.

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، ودارت أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.