موزع سيارات: "الناس بتتفرج على العربيات ومش بتشتري بسبب الأسعار"

قال أشرف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن العديد من المواطنين الراغبين في الشراء يذهبون للمعارض ولكنهم لا يشترون بسبب زيادة الأسعار الكبيرة.

وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن الأوفر برايس عاد من جديد على الكثير من السيارات خاصة الاقتصادية، قائلا: "فيه ناس بتروح المعارض تتفرج على العربيات ولما تعرف عليها أوفر برايس كبير، بتمشي من غير ما تشتري"، حسب تعبيره.

وأكد أن بعض وكلاء السيارات في مصر قرروا رفع أسعار بعض الأنواع خلال الأيام الماضية بسبب عودة الأوفر برايس ونقص المعروض.

وأضاف قائلا: "عندما يعود الأوفر برايس على السيارات، يقرر بعض الوكلاء برفع الأسعار لتآكل جزء من الزيادات التي يفرضها التجار والموزعين لزيادة أرباحه"، مؤكدا أن هذا أبرز أسباب زيادة الأسعار مع نقص المعروض وثبات أو زيادة الطلب من المواطنين على الشراء.

وتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار نقص المعروض من الطرازات في السوق المصري، حيث أن آليات السوق تعتمد على العرض والطلب، كلما تراجع المعروض زادتالأسعار والعكس صحيح.

وكشف عبدالمنعم، أن قيام موزعي وتجار السيارات بوضع زيادات غير رسمية على بعض الطرازات في السوق المحلية والتي تعرف بالأوفر برايس، نتيجة تسلم الوكلاء حصصا قليلة من هذه السيارات للموزعين وبالتالي نقص المعروض مع زيادة الطلب من قبل المواطنين.