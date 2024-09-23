بعد طلب الزمالك.. اللجنة الأولمبية ترفض سفر أحمد فتوح للسعودية

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للجنة الأولمبية المصرية يفيد بالموافقة على سفر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مع بعثة الفريق المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادمة.

حيث أرسل نادي الزمالك كشف البعثة المسافرة إلى السعودية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الحصول على موافقة سفر البعثة إلى السعودية لمواجهة الأهلي يوم الجمعة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الموافقة على سفر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى السعودية لعدم معرفة الموقف القانوني للاعب، وطلبت اللجنة الحصول على إقرار رسمي من نادي الزمالك بتحمل قرار سفر أحمد فتوح حتى لا يتم اتهام اللجنة بتهريب اللاعب.

وشهد الخطاب الأول المرسل من نادي الزمالك للجنة الأولمبية المصرية عدم توقيع 2 من أعضاء مجلس الإدارة، وعاد نادي الزمالك من جديد وأرسل اليوم خطابا رسميا للجنة الأولمبية المصرية يفيد بعدم تواجد أحمد فتوح مع البعثة لعدم معرفة الموقف القانوني للاعب حتى الآن.