على خشبة المسرح القومي.. عرض «مش روميو وجولييت» يعود الخميس المقبل

أعلن المخرج المسرحي عصام السيد، عودة ليالي العرض المسرحي "مش روميو وجولييت" من جديد، بداية من الخميس المقبل، الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك في التاسعة مساء، على خشبة المسرح القومي.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وهى قصة مستوحاة من "روميو وجولييت" للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة، ومى كمال، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، جرافيك محمد عبدالرازق، وإخراج عصام السيد.