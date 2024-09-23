كان يلهو.. مصرع طفل سقط من أعلى سيارة نقل في حلوان

لقي طفل مصرعه، سقط من أعلي سيارة نقل حال سيرها بالشارع في حلوان.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه لا يحمل تراخيص قيادة.

وردت إشارة من مستشفى اليوم الواحد، لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثمان طفل عمره 8 سنوات طالب ومقيم - كفر العلو - دائرة القسم، توفي مُتأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد.

بالانتقال وسؤال والده 69 سنة يعمل حداد ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال لهو نجله أمام العقار سكنهما قام بالتشبث بإحدى سيارات النقل تصادف سيرها إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك إصابته المُنوه بها والتي أودت بحياته، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً.