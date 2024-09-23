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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان يلهو.. مصرع طفل سقط من أعلى سيارة نقل في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طفل مصرعه، سقط من أعلي سيارة نقل حال سيرها بالشارع في حلوان.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه لا يحمل تراخيص قيادة.

وردت إشارة من مستشفى اليوم الواحد، لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثمان طفل عمره 8 سنوات طالب ومقيم  - كفر العلو - دائرة القسم، توفي مُتأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد.

بالانتقال وسؤال والده 69 سنة يعمل حداد ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال لهو نجله أمام العقار سكنهما قام بالتشبث بإحدى سيارات النقل تصادف سيرها إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك إصابته المُنوه بها والتي أودت بحياته، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً.

8 سنوات أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي سائق أودت بحياته سقط من أعلي سيارة طفل مصرعه