شعبة السيارات: الوقت الحالي الأنسب للشراء

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار بسبب قلة المعروض.

وتوقع زيتون خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، استمرار زيادة أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب قلة المعروض منها في السوق المصري.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن الأوفر برايس عاد من جديد على العديد من الطرزات في السوق المصري خاصة السيارات الاقتصادية مثل نيسان صني وهيونداي أكسنت RB وإم جي وإلنترا AD وغيرها بقيمة تجاوزت 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات في مصر قرروا رفع أسعار بعض الأنواع خلال الأيام الماضية بسبب عودة الأوفر برايس ونقص المعروض.

وتوقف المنظومة الإلكترونية للشحنات، ACID Number، هدفه الرئيسي تنظيم عمليات استيراد السيارات وتحديداً بند «سيارات المعاقين»، هذا ما كشفته الحكومة المصرية، والتي قررت وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت تجاوزات فى منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم وذلك من خلال استيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأفراد آخرين، وتابع مدبولى: “لا يوجد شئ مثالى بالكامل، ولكن مع زيادة معدل التجاوزات قررنا إيقاف المنظومة لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات لذوى الهمم”.