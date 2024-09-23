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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فى غياب رونالدو.. مانى يقود النصر لمواجهة الحزم

مانى
مانى
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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل  ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. 
وجاء تشكيل فريق النصر، كالتالي: 
حراسة المرمى: بينتو.
خط الدفاع: محمد آل فتيل، سلطان الغنام، إيمريك لابورت، نواف بوشل.
خط الوسط: مختار علي، أوتافيو، أنجيلو جابرييل. 
خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا. 
ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدعوى الإجهاد، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب الإصابة. 

أما تشكيل الحزم فجاء كالآتي: 
حراسة المرمي: إبراهيم زايد.
الدفاع: عبدالرحمن الدخيل، قورين غازي، فرحان العازمي، محمد اليامي.
الوسط: سعود الراشد، عبدالعزيز الضويحي، عبدالله الصامطي، باسل السيالي.
الهجوم: نواف الحبشي، عبدالكريم يودا.

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