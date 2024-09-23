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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر الصور الأولى لحريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

الحادث
الحادث
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تنشر "البوابة نيوز"، الصور الأولي لحريق هائل شب داخل الحي الشعبي بمدينة الانتاج الإعلامي.

ويسابق رجال الحماية المدنية الزمن لمكافحة النيران والسيطرة علي الحريق، الذي امتد لعدد كبير من استديوهات التصوير.

وفي ذات السياق أعلن المخرج والمنتج شريف مندور عن تفاصيل جديدة تخص الحريق الذي نشب منذ قليل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي .

ونشر مندور فيديوهات من الحريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : "قدر الله و ما شاء فعل ، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر و بعد فرش ديكور الشقق و الحارة ، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي ، الحمد لله ".

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