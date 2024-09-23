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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش

على فرج
على فرج
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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، عن التصنيف الجديد عن شهر سبتمبر الجارى، والذى شهد سيطرة مصرية على التوب 10.
حيث حافظ فيه على فرج لاعب وادى دجلة على الصدارة، ومصطفى عسل لاعب بالم هيلز على الوصافة.


وجاء التصنيف العالمى للإسكواش كالتالى:


1️- علي فرج - ٣٢ عاما.
2️- مصطفى عسل - ٢٣ عاما.
3️- بول كول - ٣٢ عاما. 
4️- دييجو الياس - ٢٧ عاما. 
5️- مازن هشام - ٣٠ عاما.
6️- كريم عبد الجواد - ٣٣ عاما.
7️- طارق مؤمن - ٣٦ عاما.
8️- محمد الشوربجى - ٣٣ عاما.
9️- جويل ميكين - ٢٩ عاما.
10- مروان الشوربجى - ٣١ عاما .


 

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